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Счетная палата предложила убрать трехлетнее ограничение на использование маткапитала

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Наталья Селиверстова/РИА «Новости»

Счетная палата РФ выступила с предложением снять ряд имеющихся в настоящее время ограничений на использование маткапитала. Главное из них, по мнению аудиторов, — это трехлетняя отсрочка распоряжения сертификатом. Об этом говорится в докладе ведомства (имеется в распоряжении «Газеты.Ru»).

«Предложено рассмотреть вопрос о снятии со всех направлений использования материнского капитала трехлетнего ограничения по распоряжению средствами», — рассказали «Газете.Ru» в пресс-службе Счетной палаты.

Согласно законодательству, до исполнения ребенку трех лет средства маткапитала можно тратить на первоначальный взнос, погашение основного долга и процентов по ипотеке, товары и услуги для детей-инвалидов, дошкольное образование и присмотр за детьми, ежемесячная выплата на второго ребенка. Но нельзя расходовать его на накопительную пенсию матери, улучшение жилищных условий.

В своем докладе Счетная палата ссылается на итоги опроса, согласно которым большинство российских семей поддерживает снятие трехлетнего ограничения.

Какие еще предложения содержатся в документе ведомства — в материале «Газеты.Ru».

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