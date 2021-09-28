Глава МИД Венгрии отверг посягательства на суверенитет страны из-за контракта с «Газпромом»

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто на сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) отверг критику в адрес его страны после заключения нового долгосрочного контракта с российской компанией «Газпром», сообщает ТАСС.

«Для нас, центральноевропейцев, российский газ — это главный вариант, это дает нам возможность не закупать его с дальними поставками», сказал он, добавив, что «Венгрия подписала контракт на 15 лет и отвергает любые попытки посягать на ее суверенитет».

Министр добавил, что Венгрия обладает суверенным правом подписывать контракты на поставки энергоресурсов с любой страной и на тех условиях, которые считает выгодными для себя. В этой связи, как заявил Сийярто, «нападки на Венгрию недопустимы».

«Венгрия рассматривает это также и как посягательство на двусторонние отношения», — заключил политик.

27 сентября стало известно, что «Газпром» и Венгрия подписали контракт на поставку газа до конца 2036 года. Документ вступит в силу 1 октября. Соглашение предусматривает возможность изменения условий через 10 лет.

Ранее в Европейской комиссии заявили, что могут запросить газовый контракт России и Венгрии при подозрении, что он угрожает энергоснабжению региона или Европейского союза.