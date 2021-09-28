«Газпром» не предложил дополнительных поставок газа в Европу на 2022 год

Компания «Газпром экспорт» на ближайших сессиях своей электронной торговой платформы не выставила предложения о продаже газа в Европу с поставкой в 2022 году. Об этом сообщило агентство «Прайм» со ссылкой на календарь торгов.

На торговых сессиях с 27 сентября по 1 октября «Газпром экспорт» выставил предложения о поставке газа в Европу только в 2023 году. При этом ранее, в течение всего сентября, компания также предлагала поставки на зиму 2022-2023 годов. По словам источника РИА «Новости», отсутствие предложения не означает их полного прекращения: они могут появиться на будущих сессиях.

Электронная торговая платформа – это дополнительный инструмент для продажи газа в Европу, помимо долгосрочных контрактов и сторонних платформ, отмечается в материале. Первая торговая сессия на ней прошла 20 сентября 2018 года. В 2019 году через нее было реализовано 14,9 млрд кубометров газа, в 2020 году — 27,2 млрд.

В августе агентство Bloomberg сообщило, что «Газпром экспорт» перестал продавать газ на 2022 год через свою электронную торговую платформу. Компания планировала продавать сырье с поставкой в 2022 и 2023 годах, но потом заявку можно было подать только на зимний период 2022-2023 годов и на 2023 год. Это произошло спустя час после того, как суд в Германии подтвердил, что газопровод «Северный поток — 2» нельзя вывести из-под действия газовой директивы ЕС. Источники агентства, однако, отмечали, что представители «Газпром экспорта» отрицают связь между этими событиями.