Кулеба призвал Венгрию «не раскручивать эмоции» из-за газового контракта с Россией

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал Венгрию «не раскручивать эмоции» в связи с новым соглашением Будапешта с Москвой по поставкам газа, передает украинское агентство УНИАН.

«Я призываю венгерских партнеров сейчас не раскручивать эмоции. Они очень часто говорят разные вещи об Украине, которые нам не нравятся, но мы не реагируем на них эмоционально», — заявил он.

По его словам, Венгрия могла заключить «не менее экономически выгодный контракт», предполагающий транзит газа через Украину, однако предпочла другой вариант по «требованию Российской Федерации».

Кулеба также подчеркнул, что в этой ситуации Киеву необходимо действовать прагматично и искать выход из кризиса, который будет отвечать интересам Украины, Венгрии и Европы.

Ранее Кулеба назвал газовый контракт «ударом» от Венгрии. Еврокомиссия оценит соответствие газового соглашения европейскому законодательству в сфере энергетики.

«Газпром» и Венгрия подписали контракт на поставку газа до конца 2036 года в обход Украины, через Австрию и Сербию. Документ вступит в силу 1 октября.