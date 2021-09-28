Минфин предложил уравнять россиян и иностранцев в налогах

Минфин предлагает уравнять ставки НДФЛ для россиян и граждан, которые не являются налоговыми резидентами России. Об этом сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на проект основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2022–2024 годы.

Так, размер подоходного налога «от трудовой деятельности» для нерезидентов могут привести к аналогичному уровню, который установлен для налоговых резидентов России. Однако о пассивных доходах речь не идет (например, от ценных бумаг или недвижимости).

Издание подчеркнуло, что Минфин уже не в первый раз предлагает уравнять ставки НДФЛ для иностранцев и россиян. Например, в 2019 году о таких планах говорил министр финансов Антон Силуанов (на тот момент был первым вице-премьером). В феврале 2020 года был опубликован законопроект о ставке НДФЛ на уровне 13% вне зависимости от категории налогоплательщика. Однако инициатива не продвинулась после общественного обсуждения, началась пандемия, и принятие документа, вероятно, пришлось отложить.

Сейчас налоговым резидентом России по общему правилу признают в случае, если человек пребывает более 183 дней в стране. Его доходы облагаются налогом в 13%, если они не превышают 5 млн руб. в год, а все, что выше этой суммы, идет по ставке 15%. Облагаются налогами и доходы нерезидентов, которые работают на основании патента, с трудовых доходов высококвалифицированных иностранных специалистов и граждан стран ЕАЭС также удерживается 13%. В остальных случаях нерезиденты платят НДФЛ в размере 30% от своих доходов.

Подробнее о предложениях Минфина читайте в материале «Газеты.Ru».