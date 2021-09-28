Стоимость барреля нефти Brent впервые с 2018 года превысила $80

Впервые с осени 2018 года стоимость барреля нефти Brent с поставкой в ноябре превысила $80. Об этом со ссылкой на данные торгов сообщает РИА «Новости».

«По состоянию на 7.16 мск цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 0,85%, до $79,36 за баррель, ноябрьских — на 0,83%, до $80,19 за баррель, а ранее в ходе торгов вторника достигала $80,35», — сообщили в агентстве.

Кроме того, ноябрьские фьючерсы на нефть марки WTI подорожали на 0,85%, до $76,09 за баррель.

Накануне цена нефти марки Brent на лондонской бирже, также впервые с 2018 года, превысила отметку $79. По мнению экспертов Trading Economics, на рынок влияет растущий спрос на топливо и опубликованные ранее данные о сокращении запасов нефти в США.

Ранее аналитики дали «Газете.Ru» прогноз по ценам на нефть после решения стран ОПЕК+ о наращивании добычи. С октября они повысят уровень нефтедобычи еще на 400 тыс. баррелей в сутки. Такое решение было принято объединением несмотря на то, что некоторые из государств-участников выражали серьезные опасения на этот счет.