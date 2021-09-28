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С начала года активность мошенников выросла в 1,5 раза

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С начала 2021 года активность мошенников, использующих метод социальной инженерии, выросла в 1,5 раза. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу банка ВТБ.

«По сравнению с началом года число обращений клиентов, которые сообщили в контакт-центр банка о звонках злоумышленников, выросло почти в 1,5 раза, а к сентябрю прошлого года – на 70%», — сообщила кредитная организация.

В ВТБ подчеркнули, что рост активности злоумышленников был зафиксирован еще летом 2020 года. Однако после того, как закончился сезон отпусков, мошенники вновь активизировались.

Вице-президент и руководитель департамента клиентского обслуживания ВТБ Ольга Цегельная подчеркнула, что сейчас более 90% попыток обмана клиентов основаны на методах социальной инженерии и фишинга.

Ранее заслуженный юрист России Иван Соловьев рассказал, что существует специальная фраза, с помощью которой телефонные мошенники могут усыпить бдительность потенциальной жертвы и довести свой замысел до конца.

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