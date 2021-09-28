Банкам запретят навязывать россиянам страховки

В России банкам запретят навязывать гражданам страховую компанию при кредитовании. В Федеральной антимонопольной службе (ФАС) готовится проект постановления, согласно которому заемщики получат право покупать полис у любой страховой компании, получившей положительный рейтинг в одном из четырех российских агентств (АКРА, Эксперт РА, НРА и НКР), сообщают «Известия».

При этом к страховщикам, не попавшим в рейтинг, финансовые организации смогут выдвигать собственные требования по допуску.

Издание также пишет, что при рефинансирования долга клиент сможет сохранить прежний полис. Граждане также смогут сменить организацию, если в другой предложат более привлекательные условия.

Таким образом, у потребителя появится возможность самостоятельно выбирать страховую компанию, учитывая лишь наличие положительного рейтинга.

В пресс-службе Центробанка (ЦБ) заявили изданию, что регулятор поддерживает инициативы ФАС. Предложения ведомства также обсуждают и в Минфине. Кроме того, инициативу рассматривают в Минэкономразвития.

Проект постановления планируется принять до конца апреля 2022 года.

Ранее глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина заявила, что сложившаяся в настоящее время ситуация на рынке потребительского кредитования вынуждает ЦБ начать выдвигать запреты на выдачу отдельных кредитов. По ее словам, регулятор утвердит соответствующие ограничения, когда будет выдано необходимое разрешение.