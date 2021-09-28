В Британии мобилизуют военных из-за энергетического кризиса

Министерство бизнеса, энергетики и промышленности Великобритании привело в состояние повышенной готовности военнослужащих в связи с топливным кризисом. Об этом сообщается на сайте британского правительства.

«Военные водители теперь будут проходить специальную подготовку перед отправкой в ​​командировку, что позволит им беспрепятственно работать в [топливной] промышленности, чтобы справиться с проблемами в цепочке поставок», — говорится в пресс-релизе.

Возглавляющий министерство Квази Квартенг назвал эту меру «разумным предупредительным шагом» и отметил, что Соединенное Королевство располагает «большими» запасами топлива.

Ранее британские СМИ писали, что власти страны рассматривают возможность задействовать армейские грузовики для доставки топлива на заправочные станции.