Курс евро опустился ниже 85 рублей впервые с 29 июля 2020 года

Курс евро утром 27 сентября опустился ниже 85 руб. впервые с 29 июля 2020 года. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные Московской биржи.

Так, курс европейской валюты достиг 84,99 руб.

К 10.25 мск курс евро достиг 85,08 руб., подешевев на 15 коп. Курс доллара уменьшился на 7 коп. и составил 72,65 руб.

Декабрьский фьючерс на нефть марки Brent увеличивается на 1,2%, до $78,15 за баррель. Индекс Мосбиржи прибавляет 0,8%.

Ранее сообщалось, что цена на нефть Brent впервые с 2018 года превысила $79 за баррель.

До этого инвестиционный стратег рассказал, когда выгодно менять доллары на рубли. По его словам, почти невозможно предсказать, в какой момент рубль прыгнет в ту или иную сторону, однако существуют определенные закономерности. Чаще всего к концу каждого месяца, ближе к двадцатым числам, компании продают валютную выручку, чтобы купить рубли и выплатить налоги.