Польское издание Interia назвало «Северный поток — 2» прощальным подарком канцлера Германии Ангелы Меркель президенту России Владимиру Путину.

В своем материале автор, Моника Борковска, указывает на то, что Меркель также планировала организовать саммит лидеров стран Европейского союза с Путиным, однако против этого выступили такие страны ЕС, как Швеция, Нидерланды, Польша, Латвия, Литва и Эстония.

Борковска считает, что усилия Меркель стали гарантией того, что газопровод «Северный поток — 2» оказался достроен, несмотря на активное сопротивление Соединенных Штатов, Польши и других стран.

Ранее посол России заявил о готовности Москвы работать с любым избранным правительством ФРГ.

Дипломат отметил, что Москва всегда выступала и выступает за развитие сотрудничества с Берлином «на основе взаимного уважения, прагматизма, поиска баланса интересов».