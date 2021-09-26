Юрист рассказала, когда мужчина имеет право на маткапитал

Мужчина также имеет право на материнский капитал в нескольких случаях. Об этом агентству «Прайм» рассказала доцент кафедры государственного и муниципального управления РЭУ им. Г.В. Плеханова Юлия Капитанец.

«Мужчина вправе рассчитывать на маткапитал, если он является единственным усыновителем первого ребенка, ранее не воспользовавшимся правом на дополнительные меры господдержки, если решение суда об усыновлении вступило в законную силу, начиная с 1 января 2020 года», — сказала юрист.

Кроме того, мужчина может получить деньги, являясь единственным усыновителем второго или последующих детей, если решение об усыновлении вступило в силу в 2007 году и позднее.

По словам юриста, отец рожденного от суррогатной матери ребенка, позже вступивший в брак, может рассчитывать на поддержку со стороны государства.

Есть случаи, когда право на маткапитал переходит от матери к отцу — например, в случае смерти женщины, напомнила Капитанец.

Ранее сообщалось, что в Красноярске будут судить двух женщин, получивших маткапитал за выдуманного ребенка.