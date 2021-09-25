Посол России в ФРГ Нечаев прокомментировал претензии к Москве на рост цен на газ в Европе

Посол России в Германии Сергей Нечаев считает, что претензии к Москве в манипуляциях на европейском газовом рынке вызывают недоверие. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, все обвинения, что Россия якобы связана с подорожанием газа в Европе, «откровенные фейки».

‍«За более чем 50 лет успешного сотрудничества с европейскими странами в газовой сфере поставки сырья никогда не использовались Москвой как «энергетическое оружие» или «инструмент давления». ПАО «Газпром» строго соблюдает все договоренности», — заявил Нечаев.

Дипломат добавил, что «Газпром» не снижал и не ограничивал продажи газа в Евросоюз. При этом большая часть продаж газа идет по долгосрочным контрактам, в связи с чем цена фиксированная и не меняется из-за текущих конъюнктурных колебаний.

Также, по словам посла страны в ФРГ, ряд зарубежных поставщиков решил перенаправить сырье с европейского на азиатский рынок. При этом там цены на газ выше.

«Или мы виноваты еще и в том, что газодобыча в некоторых европейских странах сокращается», — подчеркивает Нечаев.

Ранее в Минэкономики Германии оценили запасы газа в стране.