Стоимость угля в Европе выросла до максимума за 13 лет

Цена на уголь с поставкой в 2022 году выросла до максимума за 13 лет, передает Bloomberg.

Так, стоимость угля достигла $137 за тонну. Агентство отмечает, что это самая высокая цена этого сырья с 2008 года.

Как поясняет Bloomberg, рост цен на уголь связан с подорожанием газа, которое привело к повышению спроса на другие, более доступные источники энергии. Так, 15 сентября цена на газ в Европе достигла $950 за тысячу кубометров. При этом запасы угля довольно низкие. Его трудно экспортировать из Австралии, Южной Африки и Колумбии, а поставок угля из России не хватает, отмечает агентство.

Ранее первый вице-премьер России Андрей Белоусов призвал увеличить вывоз угля с Восточной Сибири и Дальнего Востока РФ.

До этого газета The Guardian писала, что стоимость угольных проектов за последнее десятилетие существенно выросла. Издание отметило, что инвесторы вкладываются в них, только если они сулят огромную прибыль, ведь зеленые технологии несут меньше рисков. Использование более экологичных источников энергии действительно стало обходиться дешевле, заявили эксперты, опрошенные «Газетой.Ru».