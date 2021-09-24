Times: у ЕС есть секретный план «газовой войны» с Россией

У Евросоюза есть секретный план «газовой войны» с Россией, согласно которому ЕС в будущем не должен быть зависим от Москвы в сфере энергетики. Об этом сообщает The Times.

«План предназначен для того, чтобы ЕС больше не был в заложниках у Москвы», — говорится в статье.

В Евросоюзе считают, что колебания на международных энергетических рынках не должны наносить удар по независимости Европы. Поэтому европейским государствам следует объединиться, чтобы не идти на поводу у газодобывающих государств, утверждают авторы.

В связи с этим Испания предложила другим странам Евросоюза объединить покупательную способность и приобрести необходимые запасы газа единым блоком. Согласно плану, это должно помочь противостоять России.

Ранее в Германии обвинили Россию в сдерживании поставок газа в Евросоюз. С заявлением выступала кандидат в канцлеры ФРГ от партии «Союз 90/Зеленые» Анналена Бербок. Она активно выступает против строительства газопровода «Северный поток — 2».