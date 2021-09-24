Песков прокомментировал арест зампреда правления «Новатэка» Джитвэя

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российские власти следят за судьбой арестованного в США зампредседателя правления «Новатэка» Марка Джитвэя. Об этом он сообщил журналистам.

«Поскольку этот человек является гражданином РФ, то, конечно, мы интересуемся его судьбой, обстоятельствами дела», — сказал он.

По его словам, Россия готова оказать Джитвэю помощь со стороны диппредставительства, но не будет вмешиваться в это дело, так как арестованный также является гражданином США.

«Для нас главное, чтобы все законные права гражданина РФ были обеспечены», — ответил Песков в ответ на вопрос о том, что в качестве бенефициара Джитвэй указал свою жену, которая является гражданкой России.

Ранее сообщалось, что заместитель председателя правления компании «Новатэк» Марк Энтони Джитвэй арестован в американском штате Флорида по обвинению в неуплате налогов на сумму $93 млн.

По данным ведомства, Джитвэй скрыл данные о своих офшорных активах и доходах, а также уклонялся от уплаты налогов. По каждому из обвинений ему грозит от пяти до 20 лет лишения свободы.