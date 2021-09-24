РБК: власти выделят 1,6 млрд рублей на выявление социально опасных учащихся

Власти могут выделить из бюджета почти 1,6 млрд рублей АНО «Центр изучения и сетевого мониторинга молодежной среды» для разработки системы по выявлению социально опасных учащихся, сообщает РБК.

Предполагается, что система будет изучать письменные работы школьников и студентов и на основе их анализа выявлять «склонности к социально опасному и деструктивному поведению». По словам руководителя Liquid Studio Accenture в России Арсения Кондратьева, в основе проекта, вероятнее всего, будет нейросеть, обученная на большом количестве образов текстов, авторами которых являются либо, обладающие какими-либо психическими или социальными отклонениями.

20 сентября 18-летний Тимур Бекмансуров устроил стрельбу на территории одного из корпусов ПГНИУ. Учащийся вошел на территорию вуза, по пути стреляя в людей. Студенты забаррикадировались в учебных корпусах и стали выпрыгивать из окон. Погибли шесть человек. До трагедии Бекмансуров опубликовал в соцсетях пост, в котором рассказал, что он ненавидит людей, а идею массового убийства вынашивал на протяжении нескольких лет.