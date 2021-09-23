Запасы газа в Европе опустились до десятилетнего минимума

Страны Евросоюза и Великобритания этой зимой столкнутся с резким скачком цен на газ и электроэнергию из-за того, что хранилища газа заполнены примерно на 72%. Об этом сообщает РБК.

В публикации отмечается, что в прошлом году хранилища были заполнены на 94%. Наихудшая ситуация наблюдается в Австрии, где газовые резервуары заполнены на 50%, следом по наименьшему количеству топлива идут Нидерланды (54%) и Португалия (58%). У Германии, самого крупного потребителя российского газа в Европе, заполненность хранилищ составляет 64%.

Запасы в резервуарах начали снижаться еще зимой в 2020 году. Из-за холодной погоды в ЕС увеличилось количество потребление топлива. Аналитик S&P Global Platts Джеймс Хакстепп утверждает, что другой фактор – высокий спрос на газ в азиатских странах.

Ранее президент России Владимир Путин назвал причину увеличения стоимости газа в Европе. По его словам, такая ситуация является следствием решений предыдущего состава Еврокомиссии.

Он добавил, что те, кто в Европе соглашается заключить контракты на поставки газа с Россией «смогут только руки потирать и ликовать», ведь Газпром продает ископаемое топливо в Германию по цене в $220 за тысячу кубов.