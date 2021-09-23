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Три региона России приготовились к выпуску «зеленых» облигаций

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Власти Санкт-Петербурга, Московской области и Краснодарского края Выпуском заинтересовались выпуском «зеленых» облигаций. Об этом пишут «Известия».

«Первопроходцем» в этом деле стало правительство Москвы.

Как рассказал замминистра экономического развития Илья Торосов, разместила «зеленые» бонды объемом 70 млрд рублей.

По оценке экспертов, опрошенных изданием, потенциал рынка государственных устойчивых облигаций крайне высок. Но пока такие облигации в России имеют больше имиджевый характер. их выпуск не дает эмитенту финансовых выгод.

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