Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Новейшие российские беспилотники получили возможность целеуказания от пехоты 01:50
В России в два раза участились кражи телефонных номеров 01:39
Черчесов высказался о своей пресс-конференции после Евро-2020 01:38
Комментатор Гутцайт назвал главную проблему «Спартака» 01:29
Мацуев — о матче «Спартак» — ЦСКА: я ничего более унылого... 01:21
МИД Франции: разрыв контракта на подлодки привел к подрыву доверия... 01:21
В посольстве России ответили на претензии США по выборам в Госдуму 01:17
Россия обвинила США в кибератаках в дни выборов в Госдуму 01:11
Две российские винодельни оказались в топ-50 лучших в мире 01:05
Черчесов назвал причину неудачного выступления сборной России на Евро-2020 00:58

Чистая прибыль российских банков побила рекорды в 2021 году

close
100%
Наталья Селиверстова/РИА «Новости»

С января по август 2021 года российские банки получили 1,7 триллиона рублей чистой прибыли. Это практически вдвое больше, чем за аналогичный период 2000 года, сообщается в материалах Центробанка «О развитии банковского сектора РФ в августе 2021 года».

244 миллиарда рублей составила чистая прибыль банков за август. Это на 7% выше показателя июля. 85% прибыли было получено системно значимыми организациями. В свою очередь прибыльных банков стало на десять больше. Теперь их число — 259.

По прогнозу ЦБ, годовая прибыль российских банков может достичь рекордных 2,5 триллиона рублей.

Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина призвала банки активнее инвестировать в цифровую трансформацию. Она подчеркнула, что в этом году у банков будет большая прибыль, в связи с чем полученные средства следует вложить в цифровую трансформацию.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Картина дня
Россия обвинила США в кибератаках в дни выборов в Госдуму
России пропишут безуглеродную диету
Мишустин: надо готовиться к сокращению использования нефти и газа в экономике
«Одиночка, который не нашел себе места в обществе»
Что известно о первокурснике, устроившем стрельбу в пермском университете
Турция считает нелегитимными выборы в Госдуму в Крыму
Поставки газа по «Силе Сибири» приостановят 22 сентября
На Украине заявили о готовности решить газовый кризис в Европе
Один из педагогов пермского вуза отказался прервать лекцию во время стрельбы
Новости и материалы
Новейшие российские беспилотники получили возможность целеуказания от пехоты
В России в два раза участились кражи телефонных номеров
Черчесов высказался о своей пресс-конференции после Евро-2020
Комментатор Гутцайт назвал главную проблему «Спартака»
Мацуев — о матче «Спартак» — ЦСКА: я ничего более унылого давно не видел
МИД Франции: разрыв контракта на подлодки привел к подрыву доверия между союзниками
В посольстве России ответили на претензии США по выборам в Госдуму
Две российские винодельни оказались в топ-50 лучших в мире
Черчесов назвал причину неудачного выступления сборной России на Евро-2020
Apple выпустила обновления ОС для iPhone, iPad и Apple Watch
Невакцинированного президента Бразилии не пустили в нью-йорский ресторан
Гимнастка Аверина рассказала, что Путин был недоволен долгим выставлением оценок судьями
Станцию метро «Варшавская» украсят исторические панно и витражи
Операторов связи в России обяжут блокировать телефоны заключенных
Россельхознадзор нашел вирус в сербских фруктах
Роналду предложил помощь игроку, которого вводили в кому после нападения
На Каширском шоссе в Москве столкнулись восемь машин
Агент Гурцкая рассказал, как Каррера отреагировал на поражение «Спартака» от ЦСКА
Все новости
Новые люди: кого выбрали россияне
Памфилова заявила, что в Госдуму проходят пять партий
«С-500 — это сплошная фантастика и конспирология»
Почему иностранные военные эксперты боятся ЗРК С-500 «Прометей»
Ковид начнут лечить газовой смесью
Создатели гелий-кислородной смеси рассчитывают на ее включение в ОМС в 2022 году
Санкционные продукты не вернутся в Россию
Владимир Путин продлил продовольственные контрсанкции до конца 2022 года
«Поматросят и бросят». Президент Украины снова едет в США за поддержкой
Зеленский обсудит крымский вопрос на Генассамблее ООН в Нью-Йорке
«Чебурашка попытается понять, что он за животное»
Режиссер рассказал сюжет игрового фильма про Чебурашку
Стрельба в пермском вузе. Первые кадры
«Пустует каждое восьмое помещение»: что происходит с коммерческой недвижимостью в Москве
Риелторы рассказали, когда на рынке стрит-ритейла Москвы ожидается оживление
«Напоминает «Черное зеркало»: можно ли ловить убийц до совершения преступления
Эксперты назвали минусы системы цифрового контроля за опасным поведением
«Мы — реалисты, а не оппозиция»: за счет чего «Новые люди» прошли в Госдуму
Лидер партии «Новые люди» назвал ее отличие от конкурентов
Мошенники и миллиардеры: кому покровительствует принц Чарльз
СМИ: принц Уэльский оказывал почести попечителям благотворительного фонда за деньги
«Mazda слишком уверенно ехала»: разбор завала в сочинском тоннеле
Эксперты рассказали о причинах крупной аварии в Краснодарском крае
Бизнес Huawei как искусство: почему культуре нужны меценаты, а меценатам – культура
Как коллаборации меняют к лучшему и бизнес, и культурные институции
Найдена ошибка?
Закрыть
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях