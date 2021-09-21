Чистая прибыль российских банков побила рекорды в 2021 году

С января по август 2021 года российские банки получили 1,7 триллиона рублей чистой прибыли. Это практически вдвое больше, чем за аналогичный период 2000 года, сообщается в материалах Центробанка «О развитии банковского сектора РФ в августе 2021 года».

244 миллиарда рублей составила чистая прибыль банков за август. Это на 7% выше показателя июля. 85% прибыли было получено системно значимыми организациями. В свою очередь прибыльных банков стало на десять больше. Теперь их число — 259.

По прогнозу ЦБ, годовая прибыль российских банков может достичь рекордных 2,5 триллиона рублей.

Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина призвала банки активнее инвестировать в цифровую трансформацию. Она подчеркнула, что в этом году у банков будет большая прибыль, в связи с чем полученные средства следует вложить в цифровую трансформацию.