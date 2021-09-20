На Украине заявили о готовности решить газовый кризис в Европе

Украина готова предоставить дополнительные мощности для транзита газа в ЕС, чтобы разрешить «ценовой кризис». Об этом заявил глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон.

По его словам, в ремонт инфраструктуры ГТС страны, техническое обслуживание и обучение персонала вкладывается много средств.

«Поэтому украинская ГТС является надежной и безопасной, и мы готовы предоставлять дополнительные мощности прокачки газа в размере, превышающем «Северный поток — 2». То есть сегодняшние потребности Европы мы можем удовлетворить имеющимися мощностями на Украине, без российского газопровода», — приводятся слова Макогона на сайте компании.

Он заявил, что украинская ГТС готова транспортировать почти вдвое больше газа, чем газопроводы «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2». По его словам, годовая мощность украинской ГТС составляет 146 млрд кубометров газа.

Ранее сообщалось, что «Газпром» не стал бронировать мощности для транзита газа через Украину на октябрь. При этом цена на газ в Европе на этом фоне поднялась до $900 за тыс. кубометров. По мнению эксперта Фонда национальной энергетической безопасности, старшего научного сотрудника Финансового университета при правительстве РФ Станислава Митраховича, это может быть связано с необходимостью ограничить поставки или оказать давление на Европу по «Северному потоку – 2».