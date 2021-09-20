Слушать новости
Политика Бизнес Экономика Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
В ДТП с участием микроавтобуса под Тамбовом погибли два человека 06:35
Александр Емельяненко потроллил своего соперника 06:28
Джонсон хочет наладить отношения с Францией после скандальной сделки с США и... 06:04
Месси уступил Мбаппе и Неймару по оценке за матч с «Лионом» 06:00
Arab News: иранская нефть не сможет положить конец топливным войнам в Ливане 06:00
Хачатурянц: жребий перед матчем РПЛ в виде игры «Камень, ножницы... 05:48
Трудящимся в системе хозяйства Кабула женщинам запретили выходить на работу 05:45
Утилизаторы металлолома заподозрили ассоциацию товаропроизводителей в корысти 05:44
В МВД заявили, что на выборах не было нарушений порядка, повлиявших... 05:33
Эксперт рассказала, кому можно воспользоваться гаражной амнистией 05:25

Президент РАН: нужно стимулировать бизнес для его участия в ГКНТ

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Wikimedia

Президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев заявил, что в России необходимо расширить меры поддержки частных компаний с целью повышения степени их участия в деятельности Государственной комиссии по науке и технике (ГКНТ). Об этом он рассказал в интервью газете «Ведомости».

«Что касается инструментов, то это могут быть льготы или настройка налогового законодательства. У нас есть хорошие истории — то же сельское хозяйство. Понятно, что там помогли санкции, но были и различные регуляторные меры. И отрасль откликнулась», — подчеркнул президент РАН.

Он добавил, что среди удачных примеров стимулирования бизнеса можно отметить IT-сферу, которая, по его мнению, находится уже очень близко к науке.

Ранее около 70% российских предпринимателей заявили, что в первом полугодии у них упала выручка.

Более четверти предпринимателей (28,6%) сообщили, что их выручка сократилась на 20-50%. Каждый пятый (20,5%) заявил, что падение составило более 50%, а у 15,5% выручка уменьшилась более чем на 75%. Еще 11,2% рассказали, что у них показатели просели менее чем на 20%.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Картина дня
ОСАГО переписывает цены на запчасти
Страховщики пересчитают ОСАГО по новым тарифам
Как в России прошел финальный день голосования
Главные новости выборов в России. Хроника дня
У простуды нашлось полезное свойство
Профессор Чумаков: болеющий ОРВИ не может одновременно заразиться COVID-19
Саакашвили заявил, что «Северный поток –2» может быть полезен Украине
Отели в Турции перестали заселять одиноких мужчин
В России лимиты по кредиткам выросли за август до допандемийных значений
Кадыров лидирует на выборах главы Чечни
Новости и материалы
В ДТП с участием микроавтобуса под Тамбовом погибли два человека
Александр Емельяненко потроллил своего соперника
Джонсон хочет наладить отношения с Францией после скандальной сделки с США и Австралией
Месси уступил Мбаппе и Неймару по оценке за матч с «Лионом»
Arab News: иранская нефть не сможет положить конец топливным войнам в Ливане
Хачатурянц: жребий перед матчем РПЛ в виде игры «Камень, ножницы, бумага» недопустим
Трудящимся в системе хозяйства Кабула женщинам запретили выходить на работу
Утилизаторы металлолома заподозрили ассоциацию товаропроизводителей в корысти
В МВД заявили, что на выборах не было нарушений порядка, повлиявших на итоги голосования
Эксперт рассказала, кому можно воспользоваться гаражной амнистией
В Гидрометцентре объяснили сильный ветер и дождь в Москве
Россиянин вошел в топ-20 самых дорогих игроков не старше 18-и лет в мире
В Китае заявили, что улучшение их отношений с США при Байдене маловероятно
Мостовой заявил, что нельзя не вызвать лучшего бомбардира РПЛ в сборную России
ЦИК обработала половину протоколов на выборах в Госдуму
В Хабаровском избиркоме озвучили предварительные итоги
Ловчев — о нападающих сборной России: Смолов сейчас однозначно сильнее Дзюбы
Президент «Барселоны» отказался продавать Фати ради Месси
Все новости
«Такого сильного дождя не было 73 года»
Синоптики прогнозируют сильнейший ливень в Москве 20 сентября
«Обстрел Крыма сделает выдуманную Киевом войну реальной»
Зачем Украина проводит учения морской авиации на границах с Россией
Робот-убийца «Моссада» против «отца иранской ядерной программы»
NYT нашла подтверждение наиболее фантастической версии убийства Фахризаде
Первый в истории «любительский» экипаж астронавтов вернулся на Землю
В РАН вспомнили басню Крылова после полета корабля Илона Маска
Откровения МакSим, суд по Ефремову, Украина против Моргенштерна
Главное из мира шоу-бизнеса и культуры за неделю
50 биткоинов за ребенка
Как Наташа Королева продавала свою яйцеклетку без ведома Тарзана
Самые яркие образы на церемонии открытия «Кинотавра»
«Все больше маленьких детей попадают в больницу»
Врачи нескольких стран рассказали о новой эпидемии среди детей
Как приготовить идеальный стейк
Шефы поделились секретами выбора и приготовления мяса
«У меня Motorola ассоциируется с пейджерами»
Интервью главы Motorola в России — о дефиците, личном смартфоне и Мотороле из ДНР
Оставьте хотя бы борщ: почему суповой набор может исчезнуть
Эксперты предупреждают, что «борщевой набор» устарел и нуждается в замене
У летучих мышей в Лаосе нашли три особенных коронавируса
Ученые заявили о новом доказательстве природного происхождения COVID-19
Борьба с «девчачьими пистолетами» и культура отмены по-китайски
Как власти Китая учат молодежь ценностям социализма перед XX съездом
Найдена ошибка?
Закрыть
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях