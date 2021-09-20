Президент РАН: нужно стимулировать бизнес для его участия в ГКНТ

Президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев заявил, что в России необходимо расширить меры поддержки частных компаний с целью повышения степени их участия в деятельности Государственной комиссии по науке и технике (ГКНТ). Об этом он рассказал в интервью газете «Ведомости».

«Что касается инструментов, то это могут быть льготы или настройка налогового законодательства. У нас есть хорошие истории — то же сельское хозяйство. Понятно, что там помогли санкции, но были и различные регуляторные меры. И отрасль откликнулась», — подчеркнул президент РАН.

Он добавил, что среди удачных примеров стимулирования бизнеса можно отметить IT-сферу, которая, по его мнению, находится уже очень близко к науке.

Ранее около 70% российских предпринимателей заявили, что в первом полугодии у них упала выручка.

Более четверти предпринимателей (28,6%) сообщили, что их выручка сократилась на 20-50%. Каждый пятый (20,5%) заявил, что падение составило более 50%, а у 15,5% выручка уменьшилась более чем на 75%. Еще 11,2% рассказали, что у них показатели просели менее чем на 20%.