В России приняли новые правила газификации

Председатель правительства России Михаил Мишустин утвердил новые правила подключения к газораспределительным сетям. Об этом сообщается на официальном сайте кабмина.

«Принятые правила фиксируют, что догазификация возможна только в тех населенных пунктах, где уже есть газораспределительная инфраструктура. Она будет доступна заявителям, использующим газ для личных, семейных и домашних нужд», — говорится в сообщении.

Глава правительства Михаил Мишустин на заседании кабмина также сообщил, что в России создан единый оператор газификации.

Теперь, согласно новым правилам, можно подать заявку не только через офисы газоснабжающих организаций, но и через Госуслуги, МФЦ и единого оператора.

По информации кабмина, программа не распространяется на тех, кто планирует пользоваться газом в коммерческих целях.

Ранее президент России Владимир Путин назвал сроки завершения программы социальной газификации.