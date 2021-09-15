В ПФР напомнили об изменениях в получении выплат для части пенсионеров

Пенсионеры продолжат получать надбавку за «сельский стаж» в размере 25% даже после переезда в город, сообщается на сайте Пенсионного фонда России.

Выплата будет доступна для пенсионеров даже в том случае, если сельское поселение получит статус городской территории из-за изменения административных границ.

Новая норма вступит в силу с 1 января 2022 года. Сохранение повышенного размера пенсии при смене места жительства будет происходить автоматически, без обращения в ПФР.

Уточняется, что выплата к страховой пенсии за «сельский стаж» предусмотрена с 2019 года, в 2021 году надбавка составляет 1511,12 руб.

Выплата начисляется тем, кто получает страховую пенсию по старости или по инвалидности, имеет стаж работы в сельском хозяйстве не менее 30 лет, живет на селе и не работает.

Ранее президент России Владимир Путин предложил перевести пенсионерам единовременную выплату по 10 тыс. руб., а военнослужащим — по 15 тыс. руб. Он, в частности, отметил, что для пенсионеров реальная инфляция оказалась выше средней, потому что у них другая структура потребления. Позднее Путин подписал соответствующий указ. Минфин оценил расходы на выплаты в 500 млрд руб.