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Стоимость газа в Европе в очередной раз обновила исторический максимум

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Global Look Press

Цена на газ в Европе во время торгов в понедельник снова обновила исторический максимум, она превысила $770 за тысячу кубометров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные биржи ICE.

Так, стоимость октябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах установилась на отметке в $772,5 за тысячу кубометров, или €63,205 за МВт ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару).

Накануне стоимость голубого топлива в Европе последовательно преодолела $730, $740, $750 и $760 за 1 тыс. кубометров.

13 сентября стоимость октябрьского фьючерса на газ по индексу TTF впервые в истории превысила $760 за тысячу кубометров на двух новостях. Сначала Федеральное сетевое агентство Германии — национальный регулятор в сфере энергетики — заявило, что сертификация компании-оператора «Северного потока — 2» может занять до четырех месяцев. Как поясняют аналитики, газопровод в случае начала работы снизит или как минимум остановит рост цен, даже несмотря на небольшие объемы газа, которые по нему можно успеть прокачать до Нового года. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

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