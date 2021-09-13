Украина сократила мощности по прокачке газа в Европу

«Оператор газотранспортной системы Украины» сократил традиционный объем дополнительных транзитных мощностей для прокачки газа в Европу, которые выставляются на ежемесячный аукцион, на 35%. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на данные венгерской торговой платформы RBP.

В октябре Украина предлагает забронировать мощности на 9,8 млн кубометров в сутки. При этом, начиная с февраля, для резерва предлагалось 15 млн кубометров. Эти мощности полностью выкупались «Газпромом», уточняет агентство. Исключением стал только аукцион на дополнительные мощности в сентябре, поскольку российская компания тогда забронировала лишь 4% от общего предложения, или 650 тыс. кубометров в сутки.

Аукцион бронирования мощностей на октябрь пройдет 20 сентября.

В декабре 2019 года Россия и Украина подписали пакет соглашений о продолжении прокачки газа через территорию страны. В частности, был подписан пятилетний транзитный контракт, согласно которому «Газпром» должен обеспечить прокачку 65 млрд кубометров газа в первый год и по 40 млрд – в следующие четыре. Ежесуточный объем прокачки в текущем году составляет около 109 млн кубометров

Генеральный директор компании «Оператор газотранспортной системы Украины» Сергей Макогон ранее заявил, что Украине понадобится транзит российского газа еще в течение 10 лет после окончания контракта с «Газпромом» в 2024 году.

Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер говорил, что компания готова продолжить транспортировку газа через территорию Украины после 2024 года, но по новым контрактам.

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