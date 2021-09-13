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Проблемные долги россиян достигли рекорда

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Объем потенциально проблемных кредитов, по оценке банков, к 1 августа составил рекордные 418 млрд рублей. Об этом сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на статистику ЦБ.

Эта сумма рассчитывалась как разница между тем, сколько резервов на случай возможных потерь создали банки (1,37 трлн рублей), и тем, сколько из этой суммы пришлось на ссуды с просрочкой от 90 дней (957 млрд рублей). Данный показатель отражает, во сколько банки оценивают ожидаемые потери от пока еще не работающих кредитов, в том числе из-за выхода на просрочку. К работающим относятся кредиты без просрочки, или если она составляет менее 90 дней.

С начала года этот показатель вырос на 9%, а по сравнению с прошлогодними значениями – на 11%. Сейчас он сохраняется на крайне высоком уровне, рассказал представитель ЦБ.

Ранее сообщалось, что в августе россияне взяли рекордное количество потребительских кредитов. За месяц банки одобрили 2,1 млн кредитов наличными на 646,7 млрд рублей, обновив максимум, который был зафиксирован в апреле.

При этом средний размер потребительского кредита в прошлом месяце достиг минимального значения за год — 313,6 тыс. рублей. По сравнению с июлем средний чек уменьшился на 0,6%, по сравнению с апрелем — на 8,3%.

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