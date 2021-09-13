Россияне смогут участвовать в процессе формирования региональных бюджетов

Президент России Владимир Путин поручил правительству внести изменения в закон для того, чтобы граждане более активно вовлекались в процесс формирования бюджетов регионов. Соответствующие поручения опубликовано на сайте Кремля.

«Обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений, направленных на более активное вовлечение граждан в процесс формирования бюджетов субъектов Российской Федерации», - говорится в сообщении.

Сроком исполнения поручения установлено 1 февраля 2022 года.

Ранее сообщалось, что в 2022 году 50 % управленческих решений в российских регионах будут приниматься на основе данных Центров управления регионами (ЦУР). Он позволяет мониторить ситуацию в регионе, а порядка половины тех обращений, которые поступают от граждан, могут быть решены без привлечения бюджета. Данные для принятия решений собираются по трем разным направлениям: обратная связь от граждан, информация из региональных координационных и ситуационных центров и различные социально-экономические материалы. Так, одной из важнейших задач ЦУР становится объединение всех типов данных в единую информационную воронку.