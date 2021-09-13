Экономист заявил, что финансовой грамотности нельзя научить

Директор Центра исследования финансовых технологий и цифровой экономики «Сколково-РЭШ» Олег Шибанов заявил, что финансовой грамотности нельзя научиться, читая учебники — нужна практика. Его слова приводит РИА «Новости».

Эксперт отметил, что люди, показывающие отличные результаты в тестах на финансовую грамотность, покупают дорогие товары в кредит под высокие проценты. Зато потом, испытав на себе большую нагрузку, они начинают бережно относится к деньгам.

Тем не менее, Шибанов признает пользу уроков правильного обращения с деньгами.

«Как показывают исследования, обучение и школьников, и взрослых людей финансовой грамотности может быть вполне успешным. В частности, есть проверенные во многих странах методики — детей можно вовлекать через игровые механизмы, включая возможность самостоятельно зарабатывать и тратить «школьные баллы», — сказал экономист.

Однако, по его мнению, четкой образовательной методики, следуя которой ребенка можно сделать финансово грамотным, не существует.

«Дело в том, что все дети индивидуальны, и главная большая сложность - показать им, как зарабатываются деньги, и что они не падают родителям с неба. Часто это понимание приходит только после первых зарплат за личную работу», — объяснил Шибанов.

Он добавил, что родителям стоит обсуждать с детьми семейный бюджет, обязательные расходы, необходимость накоплений.

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