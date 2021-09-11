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В Госдуме прокомментировали заявление главы «Нафтогаза» о блокировке СП — 2

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Дмитрий Лельчук/РИА «Новости»

Заместитель председателя Госдумы Игорь Ананских прокомментировал заявление главы «Нафтогаза» Юрия Витренко о том, что еще могут заблокировать работу российского газопровода «Северный поток — 2». Об этом он сообщил в интервью RT.

«А почему европейские компании должны жертвовать своими деньгами и, более того, своими жителями ради Украины? Почему газопровод, который не ремонтировался 30 лет и в который ничего не вкладывалось, должны сейчас всем миром защищать? Мне кажется, именно эти вопросы стоит задать самому себе представителю Украины. И сразу же появится ответ, что, безусловно, все европейские компании и политики заинтересованы в том, чтобы граждане Европы получали более дешевый газ», — сказал депутат.

Ананских подчеркнул, что «Украина не хотела говорить о снижении цены и каждый год, наоборот, повышала цены на транзит», из-за чего газ получался очень дорогой, поэтому консорциум европейских стран вместе с «Газпромом» организовал трубопровод «Северный поток — 2».

По его мнению, несмотря на давление, проект будет запущен.

«Более того, газ уже в эту зиму будет поступать по «Северному потоку — 2» в Европу. Это уже свершившийся факт. Можно конечно говорить, пытаться пиариться, но в данной ситуации уже ничего не изменить», — резюмировал Ананских.

Глава «Нафтогаза Украины» заявил, что США еще могут заблокировать работу российского газопровода «Северный поток — 2» путем введения новых санкций.

«Северный поток — 2» представляет собой газопровод из двух ниток. Длина каждой из них — 1,2 тыс. км. Они проходят от порта Усть-Луга (Ленинградская область) до немецкого Грайфсвальда. Совокупная мощность газопровода составит 55 млрд куб. м газа в год. Против этого проекта активно выступают США, которые ранее продвигали в Евросоюзе свой сжиженный природный газ. Помимо того, у проекта есть и другие страны-противники, включая Украину, которая опасается остановки транзита российского газа через свою территорию.

10 сентября «Газпром» объявил о завершении строительства газопровода «Северного потока — 2».

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