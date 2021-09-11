Подсчитаны потери США после терактов в 2001 году

Экономические потери США от терактов 11 сентября 2001 года превысили $200 млрд в пересчете на доллары 2021 года, если учитывать расходы американской армии на военные кампании на Ближнем Востоке, эта цифра увеличивается в несколько раз. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные Брауновского университета.

Так, ущерб от террористических атак 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке, Вашингтоне и Пенсильвании был оценен в $55 млрд. В эту сумму вошли стоимость восстановления разрушенных и поврежденных зданий ($8 млрд), уничтоженного оборудования и другого имущества ($6 млрд), расчистки завалов ($1 млрд), «стоимость» потерянных человеческих жизней ($24 млрд) и др.

В общей сложности жертвами этих терактов стали 2977 человек.

Также специалисты посчитали убытки бизнеса ($40–123 млрд), в том числе расходы на переезд компаний в другие офисы из-за уничтоженного Всемирного торгового центра в Нью-Йорке и убытки из-за дезорганизации их работы ($22 млрд) и общее сокращение авиапутешествий, наблюдавшееся вплоть до 2003 года ($39 млрд) и тд.

11 сентября 2001 года 19 террористов из группировки «Аль-Каида» (организация запрещена в России) захватили четыре гражданских пассажирских лайнера. Два из них они направили на башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке. Третий лайнер протаранил здание Пентагона. Четвертый захваченный самолет также направлялся в сторону Вашингтона, однако разбился недалеко от города Шенксвилл в штате Пенсильвания. В результате терактов, помимо самих террористов, погибли 2 977 мужчин, женщин и детей, еще несколько тысяч получили ранения.

Ранее архитектор и свидетель теракта 9/11 назвал причину обрушения башен-близнецов.