Секретная служба США накануне 20-й годовщины терактов 11 сентября разместила в своем Twitter фотографии трагедии — ранее эти снимки нигде не публиковали.
11 сентября 2001 года произошли крупнейшие в мировой истории теракты - террористы захватили американские пассажирские лайнеры и протаранили на них два небоскреба в Нью-Йорке. Еще один самолет врезался в западный фасад Пентагона — огромного здания министерства обороны США рядом с Вашингтоном.
Находившиеся на борту четвертого лайнера пассажиры оказали сопротивление захватчикам, и он упал в поле в штате Пенсильвания. Предполагается, что этот самолет должен был протаранить здание Капитолия.
Погибли три тысячи человек. Этот теракт стал одним из самых трагических и знаковых событий современности не только для американцев, но и для всего мира.
Теракты спланировали, находясь в Афганистане, лидеры сетевой организации исламских экстремистов «Аль-Каида»*.
Фотографии с места терактов — в галерее «Газеты.Ru».
9/11. Неизвестные фото крупнейшего теракта в истории
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