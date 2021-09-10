В США заявили, что продолжают считать «Северный поток — 2» плохой сделкой

США по-прежнему считают «Северный поток — 2» плохой сделкой и продолжат противодействовать использованию трубопровода в качестве геополитического проекта России. Об этом в ходе телефонного брифинга заявила официальный представитель госдепартамента Джалина Портер, сообщает РИА «Новости».

«Северный поток — 2» представляет собой газопровод из двух ниток. Длина каждой из них — 1,2 тыс. км. Они проходят от порта Усть-Луга (Ленинградская область) до немецкого Грайфсвальда. Совокупная мощность газопровода составит 55 млрд куб. м газа в год. Против этого проекта активно выступают США, которые ранее продвигали в Евросоюзе свой сжиженный природный газ. Помимо того, у проекта есть и другие страны-противники, включая Украину, которая опасается остановки транзита российского газа через свою территорию.

Ранее «Газпром» объявил о завершении строительства газопровода «Северного потока — 2».