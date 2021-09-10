Акции «Газпрома» бьют рекорды на новостях о «Северном потоке — 2»

Акции «Газпрома» на биржевых торгах утром 10 сентября взлетели в моменте до 329,9 рубля. Бумаги подорожали на фоне новостей о завершении строительства российского трубопровода «Северный поток — 2». Ранее глава «Газпрома» Алексей Миллер сообщил об окончании работ по строительству трубопровода.

«На утреннем оперативном совещании в ПАО «Газпром» председатель правления Алексей Миллер сообщил, что сегодня утром в 8:45 мск строительство газопровода «Северный поток — 2» полностью завершено», — отметили в пресс-службе компании.

По данным Bloomberg, эксплуатация газопровода начнется 1 октября.

К моменту написания новости цена акций находится на отметке в 328,56 рубля (+ 1,23%), свидетельствуют данные Мосбиржи.

Ранее ведущий аналитик Фонда национальной энергобезопасности, эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков рассказал «Газете.Ru», как можно на законных основаниях обойти требование Евросоюза о демонополизации поставок газа из России по «Северному потоку — 2».