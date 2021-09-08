Решетников вступил в спор с Кудриным по ситуации в экономике

Минэкономразвития подготовило комментарий о ситуации в экономике (имеется в распоряжении «Газеты.Ru»). В нем говорится, что «экономика страны чувствует себя уверенно».

В подтверждение этого тезиса приводится статистика: по итогам второго квартала ВВП России полностью восстановился. «В среднем за второй квартал 2021 года — плюс 0,3% к допандемическому уровню, в июле — плюс 0,4%», — отмечается в сообщении.

«В отраслевом разрезе мы наблюдаем устойчивую позитивную динамику — выпуск ключевых производств, за исключением добычи полезных ископаемых, превышает допандемические уровни. Компании стали снова, и даже более активно, чем до ковида, вкладывать в свое развитие, расширять мощности», — поясняет экономическую статистику глава Минэкономразвития Максим Решетников.

По оценке ведомства, сейчас восстанавливаются инвестиции даже в тех отраслях, которые существенно пострадали от последствий коронавируса, – гостиницы, общественное питание, торговля.

В этой связи в Минэкономразвития считают не вполне корректной оценку экономической ситуации, которую дал глава Счетной палаты РФ и бывший министр финансов Алексей Кудрин. Ранее Кудрин заявил, что кризис, вызванный распространением коронавируса, не завершился в полной мере, хотя многие страны в этом году выйдут на докризисные уровни ВВП.