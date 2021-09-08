В ПФР объяснили россиянам причины ошибок при начислении пенсии

Одной из причин некорректного начисления пенсии является наличие ошибок в документах, объяснили в Пенсионном фонде России (ПФР).

В ведомстве в качестве примера привели случаи, когда в трудовой книжке отсутствовала печать или была неверно указана должность.

«Это может повлиять и на размер пенсии, и в принципе — на ее назначение (если речь идет, например, о досрочном выходе)», — объяснили в ПФР.

По этой причине россиянам рекомендовали заранее обращаться в Пенсионный фонд, чтобы специалисты смогли проверить все имеющиеся документы и в случае необходимости подать запросы на предыдущее место работы, в архив или в органы соцобеспечения иностранного государства.

«Благодаря такой работе к моменту получения права на пенсию будут готовы все документы и пенсия будет назначена максимально оперативно», — добавили в ведомстве.

В ПФР также указали на то, что граждане, перешедшие на электронную трудовую книжку, обладают доступом к информации о внесенных в нее сведениях в личном кабинете на сайте Пенсионного фонда.

Ранее сообщалось, что российские пенсионеры имеют право на доплаты за родственников по некоторым госпрограммам материальной поддержки.