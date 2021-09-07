В Кремле оценили вероятность признания биткоина официальной валютой в России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что РФ не готова приравнивать биткоин к официальной валюте.

По его словам, пока нет ни малейшего повода для того, чтобы предпринимать такие шаги.

«Де-факто приравнивание их к денежным инструментам... ничего, кроме вреда финансовой, экономической системе, принести не может», — выразил мнение представитель Кремля.

Ранее стало известно, что в Сальвадоре во вторник, 7 сентября, вступил в силу закон, согласно которому биткоин становится официальным платежным средством — наряду с долларом США.

Ранее эксперт Центра стратегических разработок Акмаль Назиров заявил, что к концу года цена биткоина может подняться до $73-75 тыс. По его словам, есть фундаментальный фактор роста криптовалюты — повышенный интерес у крупных инвесторов и долгосрочных держателей в латиноамериканских странах.