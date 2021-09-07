Глава «Лукойла» объяснил, почему цена на нефть не должна превышать $100

Президент и совладелец российской нефтегазовой компании «Лукойл» Вагит Алекперов заявил, что если нефть будет стоить выше $100 за баррель, это может стимулировать инвестиции в низкорентабельные малоэффективные проекты и привести к «обрушению рынка». Об этом он сказал в интервью газете «Коммерсантъ».

По его словам, стоимость нефти на уровне $65-75 за баррель комфортна как для производителей, так для и потребителей нефти. Глава «Лукойла» отметил, что участники ОПЕК+ нацелены на сохранение такой цены за счет регулирования объемов. Алекперов также выразил мнение, что соглашение ОПЕК+ как институт регулирования «создано навсегда».

Кроме того, российский бизнесмен назвал нефтяную отрасль перегруженной в части налогов.

«Повторю, реальная налоговая нагрузка «Лукойла» в России в так называемой приведенной цене нефти — около 50%. Конечно, это высокое налогообложение», — сказал Алекперов.

При этом он уточнил, что даже такой налоговый режим предоставляет возможность для формирования прибыли и средства для инвестиций.

Ранее сообщалось, что Россия догоняет США по объемам нефтедобычи.