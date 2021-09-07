Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК) заявила, что в России может возникнуть дефицит кондиционеров и холодильников. Письмо с соответствующим предупреждением производители отправили главе Минэкономразвития Максиму Решетникову, передает РБК, ссылаясь на этот документ.

Авторы обращения указали, что с июля текущего года для части импортеров стал невозможен ввоз хладагентов и содержащей их техники. Фактически на импорт была установлена квота, но в законодательстве это никак не закреплено. Импортеры, которые не успели оформить разрешение до июля этого года, не могут ввести свою продукцию к началу 2022 года, из-за чего они потерпят «значительные убытки», заявили в РАТЭК.

Эта организация попросила Минэкономразвития указать Минприроды, подведомственный которому Росприроднадзор выдает разрешения на импорт, «на недопустимость введения ограничения на ввоз» хладагентов, поскольку на это отсутствуют «легитимные правовые акты».

В Минэкономразвития письмо перенаправили в Минпромторг. Там ответили, что настоящее время «рисков для производств, использующих хладагенты» нет. В Минпромторге также пояснили, что вопросы формирования и контроля исполнения квот находятся в компетенции Минприроды и Росприроднадзора. В свою очередь, в пресс-службе Минпромторга сообщили, что министерство получило письмо ассоциации и прорабатывает данный вопрос.