Эксперт рассказал, когда запустят первую нитку «Северного потока — 2»

Эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков дал прогноз по срокам запуска российского газопровода «Северный поток — 2». По его оценке, первую нитку смогут запустить уже в сентябре.

«Если сегодня сварили последнюю трубу второй нитки газопровода, то понадобится еще два-три дня для того, что соединить обе нитки, причем сделать это надо в наземном варианте», — сказал Юшков, добавив, что такой срок реален при хорошей погоде. В противном случае на «сваривание хвостов двух ниток» может понадобится до пяти дней.

Аналитик уточнил, что наземная часть инфраструктуры газопровода в Германии находится в рабочем состоянии.

«Однако потребуется время на пуско-наладочные работы, на проверку компрессорных станций и прочего оборудования с обеих сторон газопровода — с российской и немецкой. «Вполне реально, что «Газпром» сможет дать газ по первой нитке газопровода уже в сентябре. По второй нитке — через два-три месяца. Скорее всего, в ноябре, как раз к отопительному сезону в ЕС», — прогнозирует Юшков.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил о скором запуске «Северного потока — 2». В свою очередь, оператор проекта газопровода Nord Stream 2 AG сообщил о том, что была сварена последняя труба газопровода.