Востоковед Казаков отреагировал на появление на Курилах экономической зоны

Востоковед Олег Казаков назвал предполагаемую реакцию со стороны Японии на указ российского президента Владимира Путина о развитии Дальнего Востока. Речь идет о появлении на Курилах экономической зоны, сообщает издание «ПолитРоссия».

Предполагается, что Курильские острова наделят льготами при налогообложении. Такое решение, вероятно, поставит японских политиков в унизительное положение, допускает Олег Казаков.

«Для Японии на этих островах создается конкуренция с инвесторами из других стран. Это, конечно, крайне неприятно. Они считают Южные Курилы своими, и если там появятся бизнесмены из Китая, Кореи, да даже из США, это поставит японских политиков в крайне неприятное и унизительное положение», — пояснил востоковед.

По его словам, в случае реализации мер российских властей, политики Японии останутся недовольными.

Также он добавил, что японские бизнесмены заинтересованы в сотрудничестве с Россией.

«Они могут наперекор мнению политиков входить в эту зону ведения бизнеса. Власти же страны будут пытаться давить на них...», — подчеркнул востоковед.

Ранее сообщалось, что особый налоговый режим на Курилах планируется запустить до конца этого года.