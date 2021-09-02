В Банке России рассказали, как повлияла вторая волна коронавируса на инфляцию

Вторая волна пандемии коронавируса оказала, скорее, проинфляционное влияние, следует из проекта основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2022–2024 годы, подготовленного ЦБ РФ.

«Это произошло вследствие отсутствия жестких ограничений и адаптации населения и предприятий к новым условиям», — отмечается в документе.

В Банке России напомнили, что в период пандемии регулятор снизил ключевую ставку до исторически минимального уровня 4,25% и держал ее на этом уровне на протяжении нескольких месяцев. Позднее, в конце 2020 — начале 2021 года в ответ на ускорение инфляции было принято решение поднять ставку.

Ранее сообщалось, что В Центробанке до конца этого года ожидают ужесточение ценовых и неценовых условий кредитования россиян: основные корректировки во втором полугодии 2021-го года, считает регулятор, будут происходить в части ценовых условий из-за повышения инфляции и ставки ЦБ. Это обяжет банки закладывать в стоимость ссуды инфляционную премию и увеличить цену привлечения ими средств.

При этом крупнейшие финансовые организации пока не усложняли выдачу ссуд и не планируют это делать в ближайшее время.