Мишустин на марафоне «Знания»: Россия готовится к снижению спроса на углеводороды

Россия готовится к переходу на новую энергетику, в том числе на водородную, за счет перспективы уменьшения спроса на углеводороды в мире. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе выступления на всероссийском марафоне «Новое знание», передает ТАСС.

По его словам, Европейский союз, Япония, Китай и другие государства уже заявили о планах достичь углеродной нейтральности к середине XXI века, по большей части благодаря постепенной замене ископаемых источников энергии, таких как уголь, нефть и газ, на возобновляемые.

Председатель правительства отметил, что российские власти уже утвердили концепцию по развитию водородной энергетики, до 2024 года планируется создать профильные кластеры и реализовать пилотные проекты по производству и экспорту водорода. Мишустин подчеркнул, что водородные энергоносители будут активнее применяться на внутреннем рынке.

Глава кабмина также напомнил о предложении президента России Владимира Путина о создании в Евразийском экономическом союзе банка климатических данных и цифровых инициатив, которые касаются учета углеродного следа.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что доверие России ко многим европейским партнерам в сфере энергетики серьезно подорвано.