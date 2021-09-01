Новый гендиректор Amazon увеличит персонал компании на 55 тысяч человек

Компания Amazon планирует нанять 55 тыс. человек на новые корпоративные и технологические должности по всему миру в ближайшие месяцы. Об этом Reuters рассказал новый генеральный директор ритейлера Энди Джесси.

Агентство отмечает, что это составляет более трети численности персонала Google и близко ко всей численности работников Facebook.

В Amazon сейчас заняты около 275 тыс. человек, то есть ожидаемый прирост составит около 20%.

«Во время пандемии так много рабочих мест были упразднены или [функционально] изменены, и сейчас многие людей задумывается о новых рабочих местах и профессиях», — заявил гендиректор Amazon.

По словам Джесси, Amazon сейчас требуется больше возможностей, чтобы не отставать от спроса в розничной торговле, облачных технологиях и рекламе, а также в других сферах бизнеса. Он сказал, что новая ставка компании на запуск спутников на орбиту для расширения широкополосного доступа под названием Project Kuiper также потребует большого количества новых сотрудников.

Ежегодная ярмарка вакансий Amazon, как ожидается, начнется 15 сентября.

В июле основатель Amazon Джефф Безос покинул пост генерального директора компании, его новым главой стал Энди Джесси, который ранее основал и возглавлял подразделение Web Services.

Сам Безос займет должность исполнительного председателя правления компании. Он собирается больше времени уделять своим благотворительным инициативам, а также другим проектам.

Сообщалось, что состояние Безоса выросло на $11 млрд после ухода с поста гендира Amazon.