«Газпром» сообщил о рекордных поставках газа в Китай

Суточные поставки газа в Китай по трубопроводу «Сила Сибири» вновь обновили абсолютный рекорд. Об этом сообщила компания «Газпром» в своем Telegram-канале.

«Поставки газа в Китай по «Силе Сибири» продолжают увеличиваться. Так, 26 августа суточные поставки в четвертый раз за этот год обновили абсолютный рекорд и более чем на 5% превысили суточные контрактные обязательства «Газпрома», — говорится в сообщении.

«Сила Сибири» — магистраль «Газпрома» и CNPC (Китай), открытая в 2019 году для поставок газа из Якутии в Приморье и страны Азиатско-Тихоокеанского региона.

Отмечается также, что «Газпром» с начала года существенно нарастил поставки газа в некоторые страны: в Турцию — на 173,6%, Германию (39,3%), Румынию (344%), Сербию (123,9%), Болгарию (на 50,9%), Финляндию (22,7%) и ряд других.

Ранее сообщалось, что акции «Газпрома» обновили 13-летний максимум. По итогам первого полугодия чистая выручка от продажи газа в Европу и другие страны составила 1,458 трлн руб., превысив показатель допандемийного 2019 года на 1,7%.