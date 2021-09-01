Греф напомнил команде о важности социальной роли Сбера накануне выплат

Президент и председатель правления СберБанка Герман Греф назвал единовременные выплаты российским пенсионерам 10 тысяч рублей самой масштабной социальной акцией, сообщает РБК со ссылкой на письмо главы банка сотрудникам.

Как отмечает Греф, многие клиенты-пенсионеры придут получать выплаты во внутренние структурные подразделения СберБанка.

«Наша задача — оказать внимание каждому, чтобы никто не остался без участия и ушел с хорошим настроением», — подчеркнул глава банка.

Он добавил, что сотрудники Сбера должны позаботиться о клиентах, обеспечить им возможность в любой удобный момент прийти в банк и получить деньги.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате для пенсионеров. Согласно указу, выплата в размере 10 тыс. руб. должна быть произведена в сентябре этого года. Если человек не получит деньги в первом месяце осени, то он сможет обратиться за ними позднее.

Вице-премьер Татьяна Голикова подчеркнула, что тем гражданам, которые получают пенсии на банковскую карту, выплаты поступят в четверг, 2 сентября.