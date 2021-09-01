Названы школьные товары, на которых россияне сэкономили перед началом учебы

Россияне стали более экономно подходить к вопросам школьных трат. Так, в начале августа общий средний чек на подготовку детей к школе, согласно исследованию банка «Русский Стандарт», составил 1 152 руб. и снизился на 26% относительно первой половины августа 2020 года. В исследовании были изучены данные эквайринговой сети по количеству и средним чекам операций в категориях «детская одежда и обувь», «канцтовары и школьные принадлежности» и «книги».

Прошлогоднего лидера, одежду и обувь, на этот раз обогнали канцтовары, свидетельствуют данные банка. Именно здесь отмечается наибольшее количество операций. Общий средний чек одной покупки в магазинах канцтоваров в августе 2021 года составил 446 руб. и практически не изменился по сравнению с прошлым годом. В этой связи можно предположить, что россияне стали больше покупать школьных принадлежностей на фоне меньших перспектив с дистанционным обучением из-за активной вакцинации, снятия ограничений, отмечают аналитики «Русского Стандарта».

Обновлять детский гардероб стали на меньшие средние чеки: на одежду и обувь к осени средний чек составил 1 962 руб. и снизился на 6% по сравнению с августом 2020. Зато немного выросли траты на книги. По данным банка, в среднем одна покупка в книжном магазине в августе 2021 обходится в 928 руб. Она оказалась на 3% выше, чем 2-16 августа 2020 года.

Отдельно аналитиками были изучены города-лидеры «школьных» трат. Так, по данным «Русского Стандарта», топ-3 города, где было отмечено самое большое количество покупок канцтоваров – Сочи, Рязань и Москва. Лидерами по числу покупок детской одежды и обуви стали Москва, Санкт-Петербург и Челябинск. Книги же чаще всего покупали в августе 2021 года в Москве, Чебоксарах и Тюмени.