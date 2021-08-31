Проект по заселению Дальнего Востока обойдется в 8 трлн рублей

В Минвостокразвития рассказали о планах увеличить население Дальнего Востока в два раза за 15 лет. На проект потребуется 8 трлн рублей. Об этом сообщил глава ведомства Алексей Чекунков в интервью РБК.

«Есть возможность привлечь до 2 млн человек на горизонте 15 лет, но тогда потребуется построить более 60 млн кв. м жилой недвижимости и создать новую среду для жизни», — сказал глава Минвостокразвития.

В ведомстве подсчитали, что стоимость такого проекта обойдется в 8 трлн рублей.

Чекунков добавил, что проект окупился бы на горизонте одного поколения, то есть примерно через 25 лет вложенные деньги вернулись бы инвестору. Но сейчас в правительстве нет «заселенческой» концепции, указал министр, и такой проект довольно сложно обсуждать при нынешних бюджетных ограничениях и нет смысла его форсировать.

«Я убежден, что за одно-два поколения Дальний Восток просто обязан среагировать на тот экономический массив, который у нас сформировался прямо через границу. Спрос на товары, услуги, включая медицинский туризм и обычный туризм, который формируют страны Азиатско-Тихоокеанского региона, обязательно вытащит предложение. Думаю, при нашей с вами жизни мы увидим население Дальнего Востока более чем 10 млн человек», — сообщил он.

Ранее о планах по строительству новых городов в Сибири рассказывал министр обороны РФ Сергей Шойгу.