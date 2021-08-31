Работающие с Wildberries банки ответили на претензии Visa и Mastercard

В Wildberries рассказали, что российские банки направили ответы на письма Visa и Mastercard, в которых они просили разобраться с введением комиссии при оплате картами. Об этом сообщает ТАСС.

«Банковское сообщество направило ответы в международные платежные системы. В своих ответах банки опровергли заявления иностранных платежных систем о нарушении онлайн-ретейлером их правил, отметив, что речь идет о скидках по российским платежным системам, а не о каких-либо отдельных комиссиях», — рассказали в компании.

Ранее онлайн-ретейлер заявил, что после введения скидок на платформе по карте «Мир», системе быстрых платежей (СБП) и SberPay представители банковского сообщества начали получать письма с угрозами штрафных санкций от иностранных платежных систем.

В компаниях Visa и Mastercard выразили обеспокоенность сложившейся ситуацией и заявили, что работают над урегулированием вопроса и «расследуют ее с партнером».