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Эксперт рассказал, какие санкции ждут КНДР за перезапуск ядерного реактора

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KCNA

Пхеньян перезапускает главный ядерный реактор в Йонбене, потому что о Северной Корее стали забывать, в то время как производство оружейного плутония и запуски ракет — главный рычаг влияния страны на международной арене, заявил «Газете.Ru» заведующий школой востоковедения НИУ ВШЭ Алексей Маслов. Доклад Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) может стать поводом для новых санкций, но уже неэкономического характера, считает он.

«Сейчас практически весь спектр санкций, которые могли быть приняты против страны, уже введены. США могут опять начать проводить политику страны-отщепенца и требовать от РФ и КНР полностью прекратить общение с Северной Кореей, и в т. ч. прекратить оказание гуманитарной помощи. Но она оказывается в рамках концепций ООН, которые гласят, что любые санкции не могут приводить к голоду и смертности населения. Также можно усилить патрулирование берегов Северной Кореи, чтобы ни один груз не ввозился и не вывозился из страны, потому что сейчас ходит масса слухов, что на это явление закрывают глаза, чтобы не вызвать в стране действительно массового голода», — считает Маслов.

Последние санкции, к которым могут прибегнуть США, уже не экономические. Это может быть штурм ядерных объектов Северной Кореи — в прошлом году была якобы утечка о планах США на самый экстренный случай, «потому что экономически давить уже некуда», напоминает Маслов.

Как сообщает МАГАТЭ, Северная Корея могла возобновить работу по производству топлива для ядерного оружия на основном ядерном комплексе в Йонбене. В агентстве отслеживают активность на объекте по спутниковым снимкам. Работы, предположительно, ведутся в радиохимической лаборатории, а с июля появились признаки функционирования реактора, в частности, сброс воды, которая используется для его охлаждения.

Поясняется, что речь идет о реакторе мощностью 5 МВт на объекте, который производит плутоний — один из ключевых компонентов для производства ядерного оружия.

Телеканал Sky News напоминает, что ранее в этом году президент США Джо Байден назвал Северную Корею «серьезной угрозой для безопасности Америки и всего мира». Тогда он обещал решать эти проблемы путем «дипломатии и жесткого сдерживания». В мае Байден заявлял, что готов к встрече с Ким Чен Ыном при условии, что будут обсуждаться вопросы денуклеаризации. Переговоры Пхеньяна с Вашингтоном находятся в тупике с 2019 года.

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